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Eğitim Öğretmenlerimiz, Avrupa dijital eğitim projelerinde “kalite etiketi” ile zirvede
Eğitim

Öğretmenlerimiz, Avrupa dijital eğitim projelerinde “kalite etiketi” ile zirvede

Avrupa’daki okulların çevrim içi ortamda iletişim kurmasını ve ortak projeler geliştirmesini sağlayan eTwinning platformunda Türkiye, son 4 yılda en fazla “Ulusal Kalite Etiketi” ve “Avrupa Kalite Etiketi” kazanan ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 22:12:00 -
Öğretmenlerimiz, Avrupa dijital eğitim projelerinde "kalite etiketi" ile zirvede

Avrupa’daki okulların müfredat çerçevesinde herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını sağlayarak okullar arası deneyim ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını kolaylaştıran 44 ülkenin kayıtlı olduğu “eTwinning” adlı çevrim içi platformda, öğretmen ve öğrenciler katıldıkları faaliyetlerle, bilişim teknolojileri ve yabancı dil becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor.

Avrupa’da platforma kayıtlı toplam 218 bin 381 okul, 1 milyon 28 bin 966 öğretmen ve 139 bin 190 proje bulunurken, Türkiye, 2009’dan bu yana üye olduğu platformda 56 bin 726 okul ve 331 bin 160 öğretmen ile 61 bin 99 proje yürüttü.

Türkiye platformdaki kayıtlı toplam okul sayısının yüzde 26’sına, öğretmenlerin yüzde 32’sine ve projelerin yüzde 44’üne sahip. Temel bilgiler, doğa, kültürel miras, sanat, spor, sıfır atık gibi konularda ürettikleri projeler yüksek kalite düzeyine ulaşan öğretmenler, her ülkedeki Ulusal Destek Servisi tarafından “Ulusal Kalite Etiketi” ile ödüllendiriliyor.
Türkiye, son 4 yıldır hem “Ulusal” hem “Avrupa Kalite Etiketi” alan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. 4 yılda platformda verilen 89 bin 437 “Ulusal Kalite Etiketi”nin yüzde 56,68’ini, 45 bin 135 “Avrupa Kalite Etiketi”nin ise yüzde 46.8’ini Türkiye kazandı.

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