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Öğretmenlerden Mehmetçiğe tam destek!

Öğretmenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yaptığı '#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında' etiketli paylaşımlar Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.

11 Ekim 2019 Cuma 23:13
Öğretmenlerden Mehmetçiğe tam destek!

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Twitter üzerinden başlatılan "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketli paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

Öğretmenlerin, Mehmetçik'in yanında olduğunu göstermek için başlattığı paylaşımlar kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti. Paylaşımların başlamasının ardından aynı etiketle on binlerce Tweet atıldı.

Paylaşımlara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, il ve ilçelerin milli eğitim müdürleri, eğitim sendikalarının temsilcileri ile öğretmen adaylarından da destek geldi.

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ferdinin duaları sizinle"

Selçuk, "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı için sınırda olan Türk ordusunun kahraman evlatları Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ferdinin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da, "Vatan hastalığını yüreğinde hisseden, vatanını, milletini korumak için sınırda olan bütün Mehmetçikler'i Rabbim muzaffer kılsın. Bu necip milletin kıyamete kadar tedavisi mümkün olmayan tek bir hastalığı vardır: Vatan hastalığı." paylaşımında bulundu.
İşte #ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında hashtag'i ile yapılan bazı paylaşımlar:

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 23:13
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