Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Sağlık Bakanlığı’nın sıraladığı aşı olacak meslek grupları listesinde hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler arasında yer alan öğretmenler ve öğretim üyeleri için aşılama takvimi başlıyor. Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Öğretmen aşılama süreci başladı mı? İşte detaylar...
Öğretmenlerin ne zaman aşı olacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğretmen ve öğretmen adayı; ne zaman aşılanacaklarına ilişkin aramalar yapıyor.
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.