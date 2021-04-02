Öğretmenlerin ne zaman aşı olacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğretmen ve öğretmen adayı; ne zaman aşılanacaklarına ilişkin aramalar yapıyor.

Öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.