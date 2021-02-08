Öğretmenler ayın kaçında aşı olacak? Yüz yüze eğitim konusunda adımlar atılırken öğretmenlerin aşılanıp aşılanmayacağı merak konusu. 15 Şubat'ta ana sınıfları ile köy okulları ve 1 Mart'ta ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Peki, öğretmenler ne zaman nerede aşı olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Kaçıncı sınıf öğretmenlerine aşı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, aşılamada, açılacak sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Öğretmenlerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması sürecinin tamamlanmasının ardından aşılama başlayacak. Ardından sisteme öğretmen kimlikleriyle tanımlama yapılacak. Tanımlama sonrası öğretmeler de Aile Sağlığı Merkezi, şehir hastanesi, üniversite ya da özel hastanelerden istedikleri bir sağlık kuruluşunda aşılarını olabilecek.