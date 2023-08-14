Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkanımız Hilmi Bilgin, “Tarihe açılacak devasa bir koridor niteliğinde millet bahçesi inşa ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında tarihi eserlerimizi çevreleyen yeni bir yaşam alanını şehrimize kazandıracağız.” dedi.
Öğretmenler Millet Bahçesi…
Tarihi Kent Meydanı, dünyanın sayılı meydanlarından biri olacak.
Tarihi ve kültürü ile Anadolu'nun göz bebeği olan şehrimizde tarihi eserleri gün yüzüne çıkarırken hemşehrilerimizin kaliteli vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturuyoruz.
Eski Numune Hastanesi yerleşkesinde 57 bin m² alana inşa edilen millet bahçesi projesi içerisinde; Festival Alanı, Tematik Bahçe, Millet Kıraathanesi, 250 Araçlık Kapalı Otopark, Basketbol-Futbol ve Fitness gibi alanları yer alacak.
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