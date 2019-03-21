Öğretmenler mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenler, okulun çatısında mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenler, okulun çatısında mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu.

Siverek ilçesindeki Cumhuriyet İlk Okulunda okuyan minik öğrenciler, teneffüse çıktıklarında bir güvercinin ayağının ipe takılıp çatıdan aşağıya doğru sarktığını fark etti. Öğrenciler, gördüklerini öğretmenlerine anlatınca okulda güvercin kurtarma operasyonu başlatıldı. Tahta merdiven getiren öğretmenler, okulun güvenlik görevlileriyle birlikte güvercini kurtarmaya çalıştı. Merdivenin üzerine çıkan görevlilerden biri, okuldaki yangın söndürme setindeki kancayı eline alarak güvercine ulaşıp ayağındaki ipi kopartmaya çalıştı. Güvercine ulaşamayan görevliler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercine ulaşmayı başardı. Güvercin, itfaiyeciler tarafından zarar görmeden kurtarılarak aşağı indirildi. Güvercinin kurtarıldığını gören öğrenciler ise büyük bir sevinç yaşadı.

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