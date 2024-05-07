Öğretmenler donma tehlikesi geçiren kuzuları kurtardı
Hakkari'nin Durankaya Beldesi'nde görevli öğretmenler, yol kenarında donma riski yaşayan kuzuları okula taşıdı.
Hakkari'nin Durankaya Beldesi'nde görevli öğretmenler, yol kenarında donma riski yaşayan kuzuları okula taşıdı.
Durankaya Beldesi Cumhuriyet İlk ve Orta Okulu'nda görev yapan öğretmenler, kent merkezinden beldeye doğru hareket ederken, Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda yaylaya çıkarılmak üzere küçükbaş hayvan sürüsüyle karşılaştı.
Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren kuzuları özel araçlarına ve okula ait minibüse alan öğretmenler, kuzuları okula taşıdı. Kuzuların donma tehlikesi geçirdiğini fark eden öğretmenler, hemen harekete geçerek kuzuları kendi araçlarıyla okula taşıyıp sıcak bir ortama yerleştirdi.
Kuzuları okulda bir odaya yerleştiren öğretmenler, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hayvanları okul bahçesine çıkardı.
Havyan sürüsünün sahibi öğretmenlere teşekkür etti.
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