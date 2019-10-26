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‘Öğretmene saldırı eğitime yapılan saldırıdır’

Öğretmenlere yapılan şiddet gün geçtikçe artarken, bu saldırıları Akit'e değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, "Eğer eğitim-öğretimin aktörleri magandalar tarafından saldırıya uğruyorlarsa o ülkede eğitim tehdit altında demektir." dedi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:08
‘Öğretmene saldırı eğitime yapılan saldırıdır’

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Öğretmenlere yönelik şiddet günden güne artıyor. Son olarak Diyarbakır Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu’nda öğrencisinden şikayetçi olan bir öğretmen, veli ve iki oğlu tarafından öğrencilerin göz önünde darp edildi. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, “Bu saldırılar sadece eğitimcilere değil, Türkiye’nin eğitim sistemine yapılan saldırılardır” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Eğer eğitim-öğretimin aktörleri magandalar tarafından saldırıya uğruyorlarsa o ülkede eğitim tehdit altında demektir” diyen Latif Selvi, “Bu konuda yapılması gereken şey sorumlulara caydırıcı cezalar vermektir. Buradan elde edilecek sonuçlar diğer magandaların cesaretini kıracaktır. Yoksa bu tür saldırılar artmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Magandalar tutuklandı

Öte yandan; cumhuriyet savcısının talimatıyla, darbedilen öğretmenlere ilişkin önceki gün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A’nın işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve S.A. tutuklandı.


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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:08
  1. Ankara
  2. Öğretmenlere yönelik şiddet
  3. Diyarbakır Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu
  4. Akit
  5. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi
  6. cumhuriyet savcısı

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