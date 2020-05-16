  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine zam

BİM’de kârlı dönem

BİM’de kârlı dönem

Fatih'te film gibi görüntüler! Polis silah çekmek zorunda kaldı

Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
için kalan
Aktüel

Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yapan duyarlı bir öğretmen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:41:44 -
Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yapan duyarlı bir öğretmen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.


Siverek özel eğitim uygulama merkezinde görevli öğretmen Murat Kıran, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan, iş yapamayan ihtiyaç sahibi ailelere hazırladığı gıda kolilerini kendi elleriyle dağıttı.


Dört kişilik ailenin, bir aylık gıda ihtiyacını karşılayan ürünlerin içinde bulunduğu koliler, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına götürülerek bırakıldı.


Öğretmen Murat Kıran, Van’da hain terör örgütü tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu’na yapılan alçak saldırıyı kınadı. Kıran, zor süreçte milletçe dayanışma içinde olunmasını gerektiğini söyleyen Kıran, "Dünyayı etkisine alan korona virüsü, ülkemizde de büyük bir salgına neden oldu. Ülkemiz bu konuda başarılı bir çalışma sergileyerek bu virüsü kontrol altına almayı başardı. Lakin bu zor süreçte maddi durumu kötü olan, çalışamadığından dolayı evine ekmek götüremeyecek seviyede bulunan insanlarımız var. Bu vatandaşlara, bir nebzede olsa destek olmak için yardım elini uzatalım" dedi.


Kıran, "İlçemizin ileri gelen ailelerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ilçemizde maddi imkanları yetersiz olan ailelerimize destek çıkalım. Aldığımız bir ekmeği onlarla paylaşalım. Bu kardeşlik için bu zor süreci inşallah birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Özelikle Şanlıurfa halkının yanında olan ve her türlü desteği sağlayan Şanlıurfa Valimiz sayın Abdullah Erin’e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Yardım alan ihtiyaç sahibi aileler, hiç görüp tanımadıkları Murat öğretmene duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı