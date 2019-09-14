Öğretmen ve öğrencilerden karma resim sergisi

Samsun’un Bafra ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan yaz dönemi karma resim sergisi açıldı.

Resim Öğretmeni Canan Yılmaz tarafından yaz döneminde açılan kursa katılan öğretmen ve öğrenciler 2 aylık kurs sonunda hazırladıkları yağlı boya, sulu boya, pastel ve akrilik boyadan oluşan 65 resmin yer aldığı karma sergi bir alışveriş merkezinde açıldı. İki gün açık kalacak olan resim sergisi ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Öğretmen ve öğrencilere kursu veren resim hocası Canan Yılmaz, “Çocuklarımızın vakit geçirmeleri ve onları kötü alışkanlıklardan korumak, eğlenceli bir hale getirerek resim yapmayı sevdirmeyi amaçladık. Bunun yanında kursa öğretmen arkadaşlarımızı da katarak zevkli bir çalışma dönemi geçirdik” dedi.