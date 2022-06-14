Öğretmen ve müezzin çift albinizmlilere örnek oluyor

Pendik'teki camide müezzin kayyımlık yapan baba, öğretmen anne ile 3 yaşındaki kız ile 1 yaşındaki erkek çocuktan oluşan Emdi ailesi, halk arasında "albino" olarak ifade edilen farklılıklarından kaynaklanan bazı zorluklara rağmen hayatlarını mutlu ve bilinçli şekilde sürdürüyor. Her yıl 13 Haziran "Dünya Albinizm Farkındalık Günü" olarak kutlanıyor. Vücutta melanin pigmentinin üretilememesi veya çok az bulunması nedeniyle kişilerin ten, saç, kaş ve kirpiklerinin beyaz olduğu, 17 binde 1 görülen nadir ve genetik farklılık albinizm, çeşitli zorlukları da beraberinde getirebiliyor.

Göz fizyolojisindeki farklılıklara bağlı derinlik algısı zayıf olan, detayları fark edememe, parlak ışığa karşı hassasiyet ile göz bebeğinin istemsiz titremesi gibi görme problemleri sebebiyle bazı meslekleri seçemeyen albinolar, buna rağmen Türkiye'de birçok başarı hikayesine imza atıyor.

“Bizler hayatın içindeyiz”

Pendik Kurtköy Hazreti Yahya Camisi Müezzin Kayyımı Hikmet Emdi ile eşi Kurtköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sefa Emdi, kendileri gibi olan çocukları Berra ve Selim ile yaşadıkları çeşitli zorluklara ve ön yargılara rağmen mesleklerinde başarı sağlayıp herkese örnek oluyor. Anne Sefa Emdi, albinizmli olduğunu ilk anladığı zaman hayatında hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Albinizmin bir tanısının olduğunu ortaokula başladığında öğrendiğini dile getiren Emdi, dış görünüşlerinden dolayı bazen yadırgandıkları durumların olduğunu belirtti. Emdi, albinizmlilerin de evlendiğini ifade ederek, "Tıpkı diğer insanların yaşantıları gibi, diğer arkadaşlarım gibi ben de bu okulda öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 300 öğrencim var. Öğrencilerime coğrafya dersi anlatıyorum ve eğitim vermeye çalışıyorum. Bizler hayatın içerisindeyiz. Albinizmli olup fizyoterapist olan var, eczacı var yani sadece öğretmen değil, birçok meslekten başarı hikayesi var. Aslında ben sadece bir örneğim. Bizler hayatın içerisinde olmaya devam edeceğiz. Sadece diğer insanlardan daha fazla anlayış ve hoşgörü bekliyoruz" diye konuştu.

Albinizmli çocuklarımın eğitimi için fazla endişe duymuyorum

Kendi öğrencilik dönemiyle şimdiki arasında çok fark bulunduğunu anlatan Emdi, iki çocuğundan 3 yaşında olanın okul çağına yaklaşmaya başladığını belirtti. Emdi, eğitim camiasında dezavantaj yaşayanlar için çalışmalar yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti: "Benim dönemimde özellikle okurken tahtayı görememe problemi çok yaşadık. Bu sebeple hep ön sıralara mahkumduk ama şu an ilerleyen teknolojiyle çocuklarım daha şanslı. Teknoloji çağında yaşadıkları için tahtayı görüp görmemek çok önemli değil. Bunun için yardımcı araçlar daha yaygın. Teleskopik gözlük kullanabilirler ya da işte sınıflarda doğrudan akıllı tahta var. O yüzden benim dönemimle şimdiki dönem arası çok farklı. Artık çocuklarımın eğitimi açısından çok fazla endişe duymuyorum."

“Tekmişim gibi hissediyordum”

Baba Hikmet Emdi de albinizmli olduğunu ilkokulda akran zorbalığı sebebiyle anlayabildiğini söyledi. Bu nedenle çok ağır bir süreç geçirdiğini anlatan Emdi, "Bu durumun dünyada sadece bende var olduğunu düşünmüştüm. Yaşadığım yerde değil, dünyada tekmişim gibi hissediyordum. Çocuklarımın çok şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü bizim anne ve babamız albinizmli bireyler değildi. Benim anne ve babam güneş kremi kullanmam gerektiğini bilmiyordu" dedi. "Güneşte öyle bir yanıyordum ki kollarım kabarıyordu ve su topluyordu" ifadesini kullanan Emdi, şimdi ise çocuklarına daha bir yaşına girmeden eşiyle beraber uygun güneş gözlüğü ve krem bulmak için arayışa girdiklerini belirtti. Emdi, camide yaşadığı ilginç anıları da anlatarak, "Albinizmi bilmeyen kişiler bana gelerek 'Saçın başın ağırmış, neden emekli olmuyorsun?' diye soruyorlar. Yaşımı söylediğimde de inanmıyorlar ve kimliğime bakmak istiyorlar. Bu şekilde durumlarla da karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.