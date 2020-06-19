Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergeleri 3 bin 600’e çıkarılacak" demişti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “3600 ek gösterge talebi, Meclis takvimi uygun olursa seçimden önce çıkarılacak” derken AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise 3600 ek göstergeye ilişkin, “Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları ilgili kurumlar tarafından devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Peki öğretmen polis hemşire memur emeklileri 3600 ek gösterge son durum.

Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi: "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu. 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak edilmekte.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.