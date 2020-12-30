Öğretmen maaşları 2021’de ne kadar olacak? Öğretmen maaş zammı 2021

Emeklilere, memurlara ve memur emeklisine yapılacak zam oranları için aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor. Memur ve emekli maaşlarına her yıl belirli tarihlerde zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılan artışın ardından gözler ocak zammına çevrildi. Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı 4 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından belli olacak. Peki öğretmenler ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak. Şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon yüzde 7.02 olmuştu. 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar emekli ve memur maaşına fark yansıtılacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8'i bulacak.Bu tahminler gerçekleşirse 570,48 TL’ye kadar varan bir zam yaşanacak.En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan bin 6 bin 882 lira 85 kuruşa yükselecek.2021’de aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 905 ya da 3 918 TL’ye yükselecek.

Öğretmen maaş zammı ne kadar?

Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.9/1 derecesinde öğretmenler 2020'de 4.196 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre yüzde 8 zam gelmesi halinde 335,68 TL ile Ocak 2021'de 4.531 TL maaş alması bekleniyor.