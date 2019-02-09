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Öğretmen, 'Köpeklerime iyi bakın' notu bırakıp kendini astı

Çorum'da Halk Eğitim Merkezinde İngilizce öğretmenliği yapan bir kişi, "köpeklerime iyi bakın" yazılı bir not bırakarak kendini astı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:04
Öğretmen, 'Köpeklerime iyi bakın' notu bırakıp kendini astı

Çorum'da, İngilizce öğretmeni Halil Mustafa B. (32) yalnız yaşadığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi. Evde yapılan incelemede 'Köpeklerime iyi bakın' yazılı not bulundu.

Olay, dün Çorum'daki Çomar Barajı yakınlarında meydana geldi. Halk Eğitim Merkezinde İngilizce öğretmenliği yapanHalil Mustafa B.'den haber alamayan arkadaşları, öğretmenin bazı günler dinlenmek için gittiği bağ evine bakmaya karar verdi. Eve giden arkadaşları Halil Mustafa B.'yi tavana iple asılı halde buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil Mustafa B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil Mustafa B.'nin cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın evde yaptığı incelemede 'Köpeklerime iyi bakın' yazılı not bulundu. Halil Mustafa B.'nin ölümü, yakınları ve meslektaşlarını hüzne boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:04
  1. Çorum
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