Öğretmen atamaları ! Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğretmen atamaları ne zaman? sorusu MEB bünyesinde öğretmenlik yapmak isteyen adaylar tarafından merak edilmekte. 9 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen ders başı yaptı. 2019-2020 öğretmen alımı bekleyenler ücretli öğretmenlik başvurusunda bulundu. 29 Ağustos- 6 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruları gerçekleşen ücretli öğretmenlik sonuçları meraklı bekleyiş de sürüyor. Ücretli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte öğretmen alımı gündem haberi.

Öğretmen atamaları son dakika haberi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ücretli öğretmen sonuçları ile ataması yapılacak öğretmenlerden istenen belgeler neler?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Öğretmenler atandıkları görev yerine ne zaman başlayacak?

Ataması yapılanlar, bu bölümün yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Öğretmen ataması için sağlık kurulu raporu şart mı?

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

Öğretmen atamaları branş dağılımı 2019

En çok kontenjan ayrılan branşlar;

Sınıf Öğretmenliği; 1.363 kişi

Okul Öncesi Öğretmenliği; 605 kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; 577 kişi

İngilizce Öğretmenliği; 380 kişi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği; 303 kişi

Türkçe Öğretmenliği; 257 kişi

Özel Eğitim öğretmenliği; 254 kişi

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği; 225 kişi olmuştu.