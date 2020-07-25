Öğretmen atamaları ne zaman? Son dakika öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğretmen atamaları ne zaman? Merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 bin öğretmen ataması ile ilgili de tarih verdi. 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimi ve Kontenjanları açıklandı. Peki, öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman tamamlanacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak? İkinci 20 bin öğretmen atamasını da 1 Eylül'de yapacaklarını anımsatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yeni hazırlıklara dair şu bilgileri verdi: 2020-2021 Eğitim yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları iki gün daha devam edecek. 25 Temmuz'da sona erecek olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretem atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2020
Sözlü Sınavların Yapılması 06-25/07/2020
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 28/07/2020
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 04-07/08/2020
Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 10/08/2020
Atama Tercihlerinin Alınması 31/08/2020 04/09/2020
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/09/2020