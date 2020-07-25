Öğretmen atamaları ne zaman? Son dakika öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak? İkinci 20 bin öğretmen atamasını da 1 Eylül'de yapacaklarını anımsatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yeni hazırlıklara dair şu bilgileri verdi: 2020-2021 Eğitim yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları iki gün daha devam edecek. 25 Temmuz'da sona erecek olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretem atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2020

Sözlü Sınavların Yapılması 06-25/07/2020

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 28/07/2020

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 04-07/08/2020

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 10/08/2020

Atama Tercihlerinin Alınması 31/08/2020 04/09/2020

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/09/2020