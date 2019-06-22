Öğretmen alımları son dakika başvuru şartları neler?

Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilere yaz tatilinin keyfini çıkarırken, başta özel okul ve kolejler 2019-2020 eğitim öğretim için hazırlıklarına daha şimdiden başladı. Bir yandan öğrenci çekmek için birbirinden farklı kampanyalar yapan özel eğitim kurumları öğretmen açıklarını tamamlamak için İŞKUR iş ilanları üzerinden öğretmen alımlarına başladı. Sınıf öğretmenliği, bilgisayar öğretmenliği, çocuk gelişimi öğretmenliği, ilköğretim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenlik en yaygın iş ilanları arasında yer almakta.

Binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen atamalarını beklerken, kamuda atanayacağını ön gören öğretmen adayları farklı bir arayış olarak özel eğtim kurumlarının öğretmen alım başvurularını araştırıyor. Binlerce öğretmen adayları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan özel eğitim kurumlarının iş ilanlarını didik didik arıyor. İŞKUR üzerinden biyoloji öğretmenliği, çocuk gelişimi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, kimya öğretmenliği, felsefe öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği başta olmak üzere İŞKUR, 21 farklı branştan öğretmen alımı yapıyor.

İŞKUR öğretmen iş ilanları sayfasında meslek kısmına öğretmen branşları yazılarak da öğretmen iş ilanlarına ulaşılabilinir.

Çocuk gelişimi, İngilizce, okul öncesi, fizik, matematik, rehber öğretmen iş ilan başvurusu için tıklayınız

Öğretmenlik iş ilanları için tıklayınız

Özel eğitim kurumları öğretmen alımları için tıklayınız