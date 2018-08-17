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Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü sınavı ne zaman?

Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi MEB’den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:49
Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü sınavı ne zaman?

Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi MEB’den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Sözlü sınavların yapılması ise 10 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte 2018 öğretmen alımlarına ilişkin tüm detaylar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen ataması ne kadar 2018 | Din kültürü öğretmeni atama puanları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 20:49
  1. Öğretmen alımları
  2. 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sözlü sınavı ne zaman?

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