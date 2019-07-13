Öğretmen alımı iş ilanı öğretmen başvuruları ne zaman? İŞKUR öğretmen güncel alım ilanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde atamamayan binlerce öğretmen adayı çareyi özel eğtim kurumlarına çevirdi. Özel eğitim kurumları öğretmen alım iş ilanları araştırılmakta. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan öğretmen alımı iş ilanlarına göre, Okul Öncesi, Sınıf, Okul Öncesi, Bilgisayar, Biyoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik, Elektronik, Felsefe, Fen Bilgisi, Fizik, Matematik, İngilizce, Kimya, Resim-iş, Türkçe, Tarih, Zihinsel engelliler olmak üzere 19 branşta öğretmen alımının yapılacağı görülmekte. Peki Öğretmen alımı iş ilanı öğretmen başvuruları ne zaman?

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