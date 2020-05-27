  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde görünen don olayı yüzünden zarar gören üreticiler için, Selçuk Üniversitesi Öğretim üyesi Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:04:01 -
Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Kütahya il merkezi ve ilçelerinde görünen don olayı yüzünden zarar gören üreticiler için, Selçuk Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.


Prof. Süleyman Soylu, Kütahya ve ilçelerinde yaşanan zirai don olayı sonrası yaptığı incelemede mısırların büyüme noktalarının tekrar faaliyete geçtiğini, üreticilerin mısırların bozmak için biraz daha beklemesi gerektiğinin altını çizdi.


Soylu yaptığı açıklamada, "Mısır bitkisi zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi verebilen bir bitkidir. Sıfırın altında sıcaklığa maruz kalmış mısır bitkilerinin büyüme noktaları iki gün içinde tekrar faaliyete geçmeye başlamış. Bu yüzden dış görüntüye göre hemen hüküm verip tarlalarımızı bozmayalım. Ürün kendini toplamazsa ozaman bozum yapılabilir’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı