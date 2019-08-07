Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alım ilanı | Düzce Üniversitesi alımları

Üniversitelerin öğretim üyesi, araştırma görevlisi, profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanları araştırılıyor. Devlet Personel Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu üniversite akademik personel alım ilanları yayınlandı. Üniversite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, profesör, doçent alımı yapan pek çok üniversitenin olduğu verilen ilanlarda görmek mümkün. Öğretim üyesi alım ilanı, öğretim üyesi alım şartları neler? İşte öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilan detayları.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim elamanı alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihleri: 07.08.2019 - 21.08.2019

Öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi: 23.08.2019

Öğretim Görevlisi kadrolarının giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavı tarihi: 27.08.2019,

Sonuç açıklama tarihi: 29.08.2019

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