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Ekonomi Öğretim üyesi alımı | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alımı
Ekonomi

Öğretim üyesi alımı | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alımı

Güncel öğretim üyesi alımı ilanları | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alımı ilanı başvuru şartları nelerdir? Öğretim üyesi alımı ilanları güncel

Yeniakit Publisher
2021-01-15 07:29:00 -
Öğretim üyesi alımı | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alımı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Resmi Gazete’nin 15 Ocak 2021 tarihli sayısında öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, öğretim üyesi alımı başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Öğretim üyesi alımı | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi personel alımı

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda “Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 15.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir” denildi.

Öğretim üyesi alımı başvuru şartları

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

Başvuru için gerekli belgeler neler?

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Profesörler için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini

gösteren onaylı belge)

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

9. Doçentlik Belgesi

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgâh

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd.

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

9. Doçentlik Belgesi (Doçentler için)

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgâh

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya veya cd

İLAN DETAYLARINA VE ALIM YAPILACAK BRANŞLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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