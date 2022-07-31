Öğrenince evinize bile sokmayacaksınız! Vücuda bakın ne yapıyor

Özellikle son dönemlerin en çok tüketilen hazır gıdalarından olan hazır Noodle'lar, çabuk hazırlanışı ve lezzeti ile artık herkesin elinin altında bulunuyor. Peki bu hazır Noodle'lar ne kadar zararlı?

3 ile 5 dakika arasında hazırlanan, farklı aromaları olan hazır noodle makarnaları, hem fiyatı, hem çabuk hazırlanması, hem de lezzeti ile başta gençler olmak üzere en çok tüketilen hazır gıdaların arasında yer alıyor. Genel olarak makarna grubunda yer alması sebebiyle zararsız gibi görünse de hazır Noodle'lar bünyeye oldukça zararlı maddeler içeriyor.

İşte Noodle yediğimizde vücudumuzda yaşanan başlıca durumlar...

Hazır Noodle nedir?

Hazır Noodle'lar, genellikle paketler veya bardaklar halinde satılan bir kurutulmuş erişte türüdür.

Noodle'ların genel tipik bileşenleri arasında un, tuz ve hurma yağı gibi ürünler bulunur. Ancak erişteye aroma veren sos paketlerinde ise tuz, baharat ve sağlığa zarar verdiği düşünülen monosodyum glutamat (MSG) içerir .

Noodle paketlerinde genel olarak bir blok kurutulmuş Noodle ile baharat için paket aroma sosu veya yağ bulunur. Ayrıca Noodle'u yiyecek olan kişi kurutulmuş erişteleri yemeden önce aroma verici sos ile sıcak suda pişirerek hazırlaması gerekir.

Hazır Noodle'ın zararları neler?

Uzak Doğu yemeklerinin vazgeçilmezi olan Noodle'lar son yıllarda dünya çapında oldukça popüler gıda ürünleri hale geldi. Ancak yapılan bir çok araştırmaya göre, Noodle'ların çok da sağlıklı bir besin kaynakları olmadığı gün yüzüne çıktı.

Güney Kore'de 11 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, özellikle noodle tüketenlerin felç, kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi.

Ayrıca uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre noodle tüketen insanların metabolik sendrom'a yakalanması durumunda enerji kontrolünü sağlayamadığı ve dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıkların baş gösterdiği belirtildi.

Uzmanların açıklamalarına göre, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2 kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerekiyor.

Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içeren noodle'ların bazıları toksik bir koruyucu maddesi olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir. Bu katkı maddeleri midede kalır ve sindirim sırasında uzun süre midede kalan noodle"lar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.

Bunun yanı sıra, Tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) koruyucu maddesi bir petrol yan ürünüdür. Tüketiciler, sentetik kimyasal maddenin antioksidan özellikler içerebileceğini gözardı etse de bu antioksidanlar doğal antioksidanlardan farklıdır ve vücuda herhangi bir yarar sağlamaz.

Ayrıca uzmanlar, özellikle sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesini, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.