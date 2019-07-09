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Öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası

Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan İstanbul Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 12:53
Öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı. Rigel, yazılı savunma sundu.

Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh,Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İdare mahkemesi suç duyurusunda bulundu

İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Savcılık dava açtı

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:53
  1. İstanbul Üniversitesi
  2. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
  3. Prof. Dr. Nurdoğan Rigel
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