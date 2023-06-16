  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!
Gündem

Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!

Yeniakit Publisher
2023-06-16 18:56:00 - 2023-06-16 18:57:39
Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!

İstanbul Silivri'deki Kavaklı İlkokulu'nda karne günü öğrencilerle birlikte LGBTpaçavrası önünde hatıra fotoğraf çektiren sınıf öğretmeni hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin açıklamasında, İstanbul Silivri'de bulunan Kavaklı İlkokulu'nda karne günü öğrencilerle birlikte LGBT paçavrası önünde hatıra fotoğraf çektiren sınıf öğretmeni hakkında yasal işlem başlatıldığını aktardı.

Ne olmuştu?

Silivri'deki Kavaklı İlkokulu'nda 2-A sınıfında sınıf öğretmenliği yapan A.N. isimli öğretmen, öğrencilerin karne almasının ardından hatıra fotoğrafını sınıfa asılan LGBT paçavrası önünde çektirdi. Öğrencilerle birlikte karnelerini kaldırıp poz veren öğretmenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı, tepkiler sonrası sildiği iddia edildi.

Bakan Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!
Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!

Gündem

Aile Bakanı Göktaş'tan çok net LGBT mesajı!

Mabel Matiz'den LGBT propagandası
Mabel Matiz'den LGBT propagandası

Medya

Mabel Matiz'den LGBT propagandası

Şarkıcı Melike Şahin ve Mabel Matiz'den ödül skandalı: LGBT'ye dayatması sahnede
Şarkıcı Melike Şahin ve Mabel Matiz'den ödül skandalı: LGBT'ye dayatması sahnede

Gündem

Şarkıcı Melike Şahin ve Mabel Matiz'den ödül skandalı: LGBT'ye dayatması sahnede

Ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'e şok!
Ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'e şok!

Gündem

Ödülünü LGBT'li sapkınlara ithaf eden Melike Şahin'e şok!

Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti

Gündem

Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti

Rusya'dan dünyaya örnek olacak LGBT uygulaması!
Rusya'dan dünyaya örnek olacak LGBT uygulaması!

Dünya

Rusya'dan dünyaya örnek olacak LGBT uygulaması!

Ankara Barosu’na LGBT tepkisi!
Ankara Barosu’na LGBT tepkisi!

Aktüel

Ankara Barosu’na LGBT tepkisi!

İstanbul Valisi'nden LGBT'ye tokat
İstanbul Valisi'nden LGBT'ye tokat

Gündem

İstanbul Valisi'nden LGBT'ye tokat

Eskişehir Valiliği'nden onursuz LGBT'ye karşı onurlu yasak
Eskişehir Valiliği'nden onursuz LGBT'ye karşı onurlu yasak

Yerel

Eskişehir Valiliği'nden onursuz LGBT'ye karşı onurlu yasak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23