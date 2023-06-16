Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!
İstanbul Silivri'deki Kavaklı İlkokulu'nda karne günü öğrencilerle birlikte LGBTpaçavrası önünde hatıra fotoğraf çektiren sınıf öğretmeni hakkında yasal işlem başlatıldı.
Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
Bakan Tekin açıklamasında, İstanbul Silivri'de bulunan Kavaklı İlkokulu'nda karne günü öğrencilerle birlikte LGBT paçavrası önünde hatıra fotoğraf çektiren sınıf öğretmeni hakkında yasal işlem başlatıldığını aktardı.
Ne olmuştu?
Silivri'deki Kavaklı İlkokulu'nda 2-A sınıfında sınıf öğretmenliği yapan A.N. isimli öğretmen, öğrencilerin karne almasının ardından hatıra fotoğrafını sınıfa asılan LGBT paçavrası önünde çektirdi. Öğrencilerle birlikte karnelerini kaldırıp poz veren öğretmenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı, tepkiler sonrası sildiği iddia edildi.
Bakan Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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