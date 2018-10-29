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Öğrencilerle görüşen Bakan Süleyman Soylu talimatı verdi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'dan 40 öğrenciyi makamında kabul etti. Bismil Fen Lisesi'nde spor salonu olmadığını öğrenen Bakan Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak, okula spor salonu yapılması talimatını verdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
Öğrencilerle görüşen Bakan Süleyman Soylu talimatı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan gelen bir grup lise öğrencisini makamında kabul etti. Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Bismil Fen Lisesi'nden 40  öğrenciyi makamında ağırladı. Öğrencilerle tek tek tokalaşan Soylu, bir süre sohbet etti.

Onlara  ihtiyaçları olup olmadığını soran Süleyman Soylu, okulda spor salonu  bulunmadığını öğrendi. Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak, okula spor  salonu yapılması talimatını verdi. Vali Güzeloğlu da Soylu'ya konuyla ilgili gerekli çalışmaları  yapacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah güzel bir spor salomuz olur.  Öğretmen meselesiyle ilgili de Milli Eğitim Bakanımız ile görüşeceğim." dedi. Kabulün ardından Soylu, öğrencilerle Bakanlığın önünde hatıra  fotoğrafı çektirdi.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
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