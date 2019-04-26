Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro oyunu beğeni aldı Erzincan’da “7 Gün 7 Hüner Bilim Kültür Sanat Şenlikleri” kapsamında Munzur İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları tiyatro sahnelendi.

Erzincan’da “7 Gün 7 Hüner Bilim Kültür Sanat Şenlikleri” kapsamında Munzur İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları tiyatro sahnelendi.

“Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Köyüne” adlı öğrenci tiyatrosu Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesinde sergilendi. Tiyatroyu izleyen İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ve şube müdürleri çok keyifli dakikalar geçirdiklerini ifade ettiler.

Tiyatro oyununun sonunda oyunun hazırlanmasında, sahnelenmesinde üstün gayret gösteren Munzur İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile Yönetmen Cem Özcan’a İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.