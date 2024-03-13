Öğrencilerin öğretmenlik haklarını engelleyen uygulama!

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri, rektörlüğün diplomalardan alan adını kaldırması sonucu mağduriyet yaşadı.

Formasyon eğitimleri alamadığı için kurs bile açamayacak olan öğrenciler, mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Konuyla ilgili mağdur öğrencilerin avukat Salih Sağlam, konuyla ilgili açıklama yaptı. Sağlam açıklamada şu ifadelerde bulundu:

SORUNUN KAYNAĞI BÖLÜM ADININ KALDIRILMASI

"Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde Hat Sanatı, Tezhip Sanatı ve Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Ana Sanat Dallarında öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 bahar yarıyılından itibaren almaya başladıkları formasyon eğitimleri, bölümlerinin formasyon kapsamından çıkarıldığından bahisle sonlandırılmış durumdadır.

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Üniversite yönetimi her ne kadar sorunun Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kaynaklandığını ileri sürse de gerçek durum farklıdır.

Bölüm öğrencileri daha geçen seneye kadar öğrenim gördükleri alan adı önünde bölüm adını da diplomalarında taşıyabiliyor iken Üniversite yönetimince hangi saikle olduğu halen bilinmeyen ve bir karar alınmış ve GELENEKSEL TÜRK SANATLARI bölüm adı alan adı önünden kaldırılmıştır.

BÖLÜM ADININ ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRI

Bu durum, öğretmenlik alanlarında GELENEKSEL TÜRK SANATLARI bölüm adını arayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına aykırı olduğundan öğrenciler formasyon kapsamından çıkarılmıştır. Dolayısıyla sorumluluk tamamen SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi yönetimindedir. Diğer bir deyişle öğrencilerini tamamen hukuka aykırı bir uygulama ile mağdur eden bizzat üniversitenin kendisidir.

ÜNİVERSİTENİN ÖNÜNDE HİÇBİR YASAL ENGEL BULUNMAMAKTADIR

Üniversitenin, GELENEKSEL TÜRK SANATLARI bölüm adını kullanmaya başlaması ve kayıtlardaki gerekli düzeltmeleri yapmasının önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Tam tersine alt mevzuat buna cevaz vermektedir.

RESMİ STEDE ÖĞRETMEN OLABİLECEKLERİ YAZIYOR

Üstelik bu haksız ve hukuksuz uygulama yapılırken SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ resmi internet sitesinde yer alan bölüm ve ana sanat dallarının tanıtımına ilişkin sayfalardaki yanıltıcı bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. Sayfalardaki tanıtımlarda; aday öğrencilerin Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunu olabilecekleri ve hatta mezun olduklarında öğretmen olarak çalışabilecekleri bilgileri yer almaktadır. Bu açıklamanın yapıldığı bugün dahi üstelik konu yargıya taşınmış olmasına rağmen söz konusu bilgiler Fakülte sayfasında mevcudiyetini korumaktadır. Dolayısıyla SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi reklama gelince GELENEKSEL TÜRK SANATLARI bölüm adını her yerde her fırsatta kullanırken öğrencilerinin diplomalarında kasıtlı olarak kullanmamaktadır.

DİĞER ÜNİVERSİTELER MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMEYİ YAPTI

Konu diğer üniversiteler ile kıyaslanınca SDÜ öğrencilerinin nasıl bir haksızlık ve eşitsizlikle ile karşı karşıya kaldığı daha iyi anlaşılacaktır. Diğer üniversite yönetimleri öğrencilerinin mağdur olmaması için gereken düzenlemeyi yapmış ve bölüm mezunu olmalarını sağlamıştır. Bu üniversitelere örnek olarak; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi verilebilir. Ayrıca ve önemle bilinmelidir ki diğer üniversitelerin müfredatları ile SDÜ’nün müfredatı arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla aldıkları dersler ve yetkinlik düzeyleri tamamen birbirinin aynısıdır.

Yine SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin önceki yıllar öğrencileri de formasyon eğitimi alarak öğretmen olarak atanabilmişlerdir. SDÜ’nün de kabulünde olduğu üzere geçen yıllar müfredatı ile bu seneki müfredat arasında da herhangi bir fark yoktur. Dolayısıyla önceki öğrenciler ile de aldıkları dersler ve yetkinlik düzeyleri tamamen birbirinin aynısıdır.

ÜNİVERSİTE YETKİSİNİ KULLANIRSA MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Dava süreci:

Son olarak konu ile ilgili açtığımız idari davada üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ayrı ayrı konuya ilişkin görüşlerini mahkemeye iletmiştir. Buna göre;

Üniversite, önceki yıllar ders içerikleri ile mevcut ders içerikleri arasında bir fark olmadığını resmen kabul etmiştir. Dolaylı olarak mevcut öğrencilerin yetkinliklerinin öncekilerle aynı olduğu itiraf edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, alan adı önünde bölüm adının kullanılması durumunda öğrencilerin öğretmenlik atama çizelgesindeki şartı karşılayacağını beyan etmiştir.

YÖK ise alan adı önünde bölüm adını kullanılmasında herhangi bir engel bulunmadığını resmen deklare etmiştir.

Bütün bu yazılardan ortaya çıkan sonuç; üniversitenin bölüm adını kullanma konusunda yetkisinin olduğudur ve bölüm adının kullanılması durumunda öğrencilerin mağduriyeti giderilecektir."

REKTÖRLÜK: SORUMLU YÖK VE MEB

Rektörlük yetkilileri ise sorumluluğun Yüksek Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunu iddia etti.

Kaynak: Haber7