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Aktüel Öğrencilerin gelişimi Samsun GİS Projesi ile uzaktan takip ediliyor
Aktüel

Öğrencilerin gelişimi Samsun GİS Projesi ile uzaktan takip ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:56:05 -
Öğrencilerin gelişimi Samsun GİS Projesi ile uzaktan takip ediliyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da öğrencilerin gelişimleri, Samsun Gelişim İzleme ve Geribildirim Sistemi (Samsun GİS Projesi) ile uzaktan takip ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Maarif Hareketi kapsamında öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek, öğretim süreci içinde ilerleme durumlarını görerek eksik kazanımları hızlı şekilde desteklemek amacıyla hayata geçirilen projenin binlerce öğrenciye hizmet sunduğu belirtildi.

Uzaktan eğitim süreciyle çocukların öğrenme durumlarının daha önemli ve öncelikli hale geldiğine işaret edilen açıklamada, proje kapsamında yapılan sınavlar ile çocukların öğrenme kayıpları tespit edilerek geri bildirim ve destekleyici çalışmalar yapıldığı anlatıldı.

Proje ile dünyaya uyum sağlayan, çağın gerektirdiği yeterliliklere sahip bireyler yetiştirebilmek amacıyla okulların ihtiyacı olan online ve hızlı ölçme değerlendirme imkanı sağlandığı vurgulanan açıklamada, öğrencilere hazır bulunuşluk, kazanım izleme, kazanım değerlendirme, YKS ve LGS deneme sınavları yapılabildiği, sınav sonuçlarının da "samsungis.meb.gov.tr" web adresinden anlık olarak öğretmen ve öğrenciyle paylaşıldığı aktarıldı.

Öğretmenlerin kendi sınavlarını hazırlayarak cep telefonundan analizlerini yapabildikleri bildirilen açıklamada, "Öğretmenler, mobil uygulama yardımıyla bir tarayıcıya ihtiyaç olmadan cep telefonu kamerasıyla sınav uyguladığı çocukların cevap anahtarlarını hızlı şekilde okutarak zaman tasarrufu sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Çocukların eksiklerinin hızla tamamlanması hedeflenen proje kapsamında 2018 yılından bugüne kadar 145 sınav yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin 1 milyon 421 bin 195 kez girdiği sınavlarda 4 bin 789 soru soruldu. Öğrencilerin Samsun GİS Projesi'ne dahil olduğu ilk günden lise sona kadar akademik süreç yazılım üzerinden izleniyor. Böylece çocuğun gelişim süreci, hangi okula ve sınıfa giderse gitsin kopukluk yaşanmadan takip edilebiliyor. Sınavların soruları, Samsun GİS YouTube kanalında her sınavdan sonra videolu olarak çözülerek, öğrencilere nasıl çözecekleri anlatılıyor. Öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından oldukça etkili olduğu belirtilen proje, Samsun'un eğitim dünyasına getirdiği yenilikçi eğitim teknolojileri yapısı ile de dikkati çekiyor."


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