Öğrencilerin çizdiği Filistin resimleri sergilendi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ilk ve ortaokul öğrencilerin Filistin temalı çizdiği resimler sergilendi.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ilk ve ortaokul öğrencilerin Filistin temalı çizdiği resimler sergilendi.
TDV KAGEM Gaziantep şubesinde yürütülen "Adım Adım Kudüs" projesi kapsamında "Kudüs'te Çocuk Olmak" temalı resim sergisi açıldı.
Siyonist işgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği çocuk katliamlarına dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen sergiye öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.
Serginin açılışına İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın, TDV KAGEM Müdürü Fazilet Kılıç, TDV Kadın Kolları Başkanı Ferah Aksoy, KAGEM Eğitmenleri ve üniversite öğrencileri katıldı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO