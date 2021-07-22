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Eğitim 'Öğrencilerimiz iki bölümü bitirebiliyor'
Eğitim

'Öğrencilerimiz iki bölümü bitirebiliyor'

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Alkan, öğrencilere pek çok bölümde çift ana dal yapma imkânı sunduklarını aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:08:00 -
'Öğrencilerimiz iki bölümü bitirebiliyor'

Alkan, şöyle konuştu: “172 tane bölümümüz birbirleriyle ve farklı fakültelerle anlaşma yapmış durumda. Bir öğrenci bize kayıt yaptırdığında, belli ortalamaya sahip olduğunda aynı anda iki bölümü bitirip diploma alabilecek. Biz bunu gerçekleştirdik. Türkiye’de bu kadar geniş bir olanağa sahip olan başka bir fakülte yoktur.” Alkan, ayrıca “Fakültemizde iddialı, hedefi olan arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi görmek istiyoruz” dedi. SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’nin 1992’de kurulduğunu hatırlatan Alkan, “Şu anda 7 bin öğrencimiz mevcut. Mezun olan öğrenci sayımız ise 19 bin 120. Fen ve sosyal bilimlerde ise aktif olarak 14 bölüm bulunuyor” bilgilerini paylaştı. Fen-Edebiyat’ın tercih edilmesi gereken bir fakülte olduğunun altını çizen Prof. Dr. Alkan, “Burası yeşiliyle, mavisiyle çok güzel. Burada verimli, güzel vakit geçirilebilir” diye ekledi.

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