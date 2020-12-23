Öğrencileri için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" seçilen Göktaş'a elçilik görevi

SAKARYA (AA) - Öğrencileri için hayata geçirdiği projelerle 2019 yılında "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olan Sakarya'daki okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, bu yıl ödül alan kişiler arasında yapılan seçimde elçi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezi Hindistan'da olan uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından 2019 yılında ödüle layık görülen Zübeyde Hanım Ortaokulu okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, bu yıl 14-19 Aralık tarihlerinde organize edilen Öğretmen İlham Haftası'na katıldı.

Göktaş, dünyanın dört bir yanındaki öğretmenlerin fark oluşturan proje ve başarı hikayeleriyle ilgili sunumlarının paylaşıldığı etkinlikte, "Küresel Öğretmen Ödülü Elçisi" seçilen 3 Türk öğretmenden biri oldu.

Elçi seçilmesiyle deneyimlerini yurt içi ve dışında meslektaşlarıyla paylaşacak Göktaş, çalışmalarında fark oluşturan öğretmenleri yönlendirerek yapabilecekleriyle ilgili onlara rehber olacak.

Öğretmenlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, elçi seçilen Elem Göktaş'ı tebrik etti.

- "Farklı ülkelerin neler yaptığını görme fırsatı yakalıyoruz"

Öğretmen Elem Göktaş, AA muhabirine, AKS Education tarafından düzenlenen organizasyonlar sayesinde farklı ülkelerdeki çalışmaları görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Nerede olduğumuzu görmek adına bana kişisel ve mesleki olarak çok faydası oluyor. Hiç tanımadığımız ya da bilmediğimiz ülkelerdeki eğitim sistemlerini ya da onların neler yaptığını görme fırsatı yakalıyoruz. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz, birlikte proje yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl ödül alan Türk öğretmenler arasından elçi seçildiğini aktaran Göktaş, "Bu konuda ihtiyaç duyan, başvurmayı düşünen, gerçekten çalışmalarında fark oluşturmuş öğretmenleri yönlendirecek, bilgilendirecek, bu sürecin işleyişiyle alakalı referans, yapabilecekleriyle ilgili onlara rehber olacağız. Zaten bu çalışmaları yapıyorduk. Ankara ve Tekirdağ'dan elçi seçilen diğer öğretmenlerimizle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Küresel Öğretmen" ödülü, farklı konularda öğretimde mükemmellik sergileyen, öğrencilere olağanüstü katkı sağlayan ve resmi sınıfların dışında bile ders vererek topluma hizmet eden öğretmenleri belirlemeyi amaçlıyor.