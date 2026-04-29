  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam Öğrencileri bıraktıktan sonra kaza yaptı! Okul servisi takla atıp evin çatısına düştü
Yeniakit Publisher
DHA

İstanbul Kağıthane’de yokuş aşağı ters yönden inen okul servisi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce takla attı, ardından bir evin çatısına düştü.

İstanbul Kağıthane’de öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra yola devam eden okul servisi, yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkıp bir evin çatısına düştü. Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ters yönden indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LVU 535 plakalı okul servisi önce takla attı; ardından da evin çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoför Mustafa Fedaioğulları'nı (64) bulunduğu yerden kurtardı.

 

Şoför hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen şoför, bilinci açık şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan şoför yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Fedaioğulları’nın iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

 

Kaza öğrenciler indikten sonra yaşanmış

Hayatını kaybeden Fedaioğulları’nın şeker hastası olduğu, alçı ve inşaat ustalığı yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi. Emekliliğinin ardından servis şoförlüğüne başlayan Fedaioğulları’nın gündüzleri okul servisinde çalıştığı akşam ise, bir iş yerinin servis şoförlüğünü yaptığı, evli ve 7 çocuk sahibi olduğu bilgisi edinildi.

 

Servis havadan görüntülendi

Kazanın kısa bir süre önce öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen Fedaioğulları’nın iş yerindeki işçileri almaya gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin, yokuşta herhangi bir fren izine rastlamadığı bilgisine ulaşıldı. Evin çatısına düşen servis ise havadan görüntülendi.

 

“Duvara vurup duvardan çatıya düşüyor”

Okul servisinin çatısına düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı inşallah birşeyi yoktur. Çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye tedirgin olduk ama; çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında biz dışarıda iş yerindeydik. Evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi geldik. Allah beterinden saklasın" dedi.

Tek bir kaza birden fazla suç!

Yunus timleri kaza yaptı: 2 polis yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23