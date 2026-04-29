Kaçak avcılığa karşı 7/24 denetim! Van Gölü’nde inci kefali göçü başladı

İl ve ilçe Tarım İl Müdürlükleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte av yasağı ile birlikte 7/24 sahada görev yapıyoruz. İnci kefalinin göç ettiği Akköprü Deresi’nde denetimler yaptık ve buradaki su sıcaklıklarını ölçtük. Balık, suyun sıcaklığına göre tatlı sulara göç ediyor. Buradaki suyun sıcaklık derecesi de göç için yeterli. Yaptığımız çalışmalarda suyun deresinin 13 derece olarak ölçüldü ve artık göçün başladığını buradan anladık. Jandarma ve polis ekiplerimizle birlikte av yasağı boyunca koruma çalışması yapıyoruz. Yapılan koruma çalışmaları sayesinde son yıllarda balık popülasyonunda ciddi bir artışlar gözlemledik. Kaçak avcılık yapanlara duyurumuz şudur. Kesinlikle balığı avlamasınlar, satmasınlar ve sattırmasınlar. Avlayanlar ve satanları da gerekli yerlere ihbar etsinler. Çünkü bu inci kefali Van'ımızın büyük değeri. Bu değere hepimizin sahip çıkması gerekir" dedi.