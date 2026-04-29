Kaçak avcılığa karşı 7/24 denetim! Van Gölü’nde inci kefali göçü başladı

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, tatlı su kaynaklarında her yıl sıkı denetimler yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Kemal Pala başkanlığındaki ekip, inci kefalinin üreme göçünün gerçekleştirdiği İpekyolu ilçesine bağlı Akköprü deresinde denetimlerde bulunup, suda sıcaklık derecesi ölçümleri yaptı.