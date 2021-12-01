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Kadın - Aile Öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi
Kadın - Aile

Öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:59:00 -
Öğrencilere trafik güvenliği ve KADES eğitimi

Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hayrullah Kılıç tarafından 120 öğrenciye trafik güvenliği ve KADES uygulaması eğitimi verildi.

Öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik ışığı, yaya yolları, işaret levhaları, emniyet kemeri, öğrenci servisleri konularında gerçekleştirilen trafik eğitimlerinin ilçedeki tüm okullarda devam edeceği bildirildi. Trafik eğitimlerinin yanı sıra kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kullanıcılara sunulan KADES uygulamasının tanıtıma yönelik çalışmalarında devam edeceği öğrenildi.

Kades nedir?

Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek.

Uygulamayı burdan https://www.icisleri.gov.tr indirebilirsiniz.

 

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