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Öğrencilere spor malzemesi desteği

Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından başlatılan “Spor Tokat” projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen spor malzemeleri törenle öğrencilere hediye edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:19
Öğrencilere spor malzemesi desteği

Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından başlatılan “Spor Tokat” projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen spor malzemeleri törenle öğrencilere hediye edildi.


Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Spor Tokat Projesi kapsamında öğrencilere spor malzemesi dağıtım törenine katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız’ın da hazır bulunduğu törende konuşma yapan Kaymakam Üçer, “Bu projedeki amacımız çocukların en azından bir spor dalıyla uğraşması, bununla birlikte hem bedenen gelişmesi hem zihnen gelişmesi hem de faydalı bir zaman geçirme etkinliği yapmasıdır. Böylece kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalacaksınız. Tabi spor yapmak için malzemeye ve tesislere ihtiyaç var. Bu tesisler ilçemizde fazlasıyla mevcut. Spor yapabileceğiniz sahalarımız, salonlarımız, yüzme havuzumuz, güreş antrenman salonumuz, tenis kortlarımız kısacası her tesis mevcut. Bu tesislerimizi sizin gibi güzel çocuklarımızla cıvıl cıvıl amacına uygun olarak kullanacağız. Bunlar için de sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın ilimize göndermiş olduğu spor malzemelerinin sizlere dağıtımını yapacağız. Ben sizleri ve velilerinizi böyle güzel bir çalışma içerisinde yer aldığınız için tebrik ediyorum” dedi.


Düzenlenen törenin ardından 500 adet eşofman, 200 adet voleybol topu, 200 adet futbol topu, 200 adet basketbol topu, 5 adet bocce, 2 adet dort ve 100 adet satranç takımıKaymakam Üçer, tarafından öğrencilere hediye edildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:19
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