Öğrencilere büyük müjde geldi! Aylık 663 TL verilecek

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderlerini karşılayabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı her yıl bursluluk sınavı olarak da bilinen İOKBS sınavlarını organize ediyor. Bu eğitim döneminde burs ücreti 470 TL iken, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte aylık 663 TL’ye yükseldi. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere her ay düzenli ödeme yapılacak.