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Öğrencilere büyük müjde! Devlet 4 Bin 809 TL verecek

Türkiye İş Kurumu, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Böylece üniversite öğrencileri devlet tarafından kamu kurumlarında ücretli olarak çalıştırılacak. Üç aylık program kapsamında öğrenciler 4 bin 809 lira alacak.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
Öğrencilere büyük müjde! Devlet 4 Bin 809 TL verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu üniversitelilere yaz döneminde asgari ücretle iş müjdesi hayata geçti. Yükseköğretim öğrencileri, 3 ay toplum yararına çalışmalara katılıp, asgari ücret alabilecek.

4 bin 809 lira alınacak

Türkiye İş Kurumu, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Yönetmeliğe 'Yükseköğretim öğrencilerine yönelik Toplum Yararına Programlar (TYP) uygulaması' eklendi. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora öğrencileri hariç yükseköğretim öğrencilerine, çalışma hayatıyla tanışmaları için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarıyla TYP uygulanacak. Katılımcılar, TYP'lerden en fazla 3 ay yararlanacak. Toplam olarak üç ay çalışan bir öğrenci 4 bin 809 lira alabilecek.

Nasıl hesaplanacak?

Programlar, 'doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kurumların kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi' gibi toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak. Katılımcıya, günlük asgari ücret üzerinden katıldığı gün kadar ödeme yapılacak.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkiye İş Kurumu
  4. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül26 dk önce
    çok güzel bir düşünce ama gençler arasın da lütfen ayrım olmasın sonuç da hepsi ana baba yavrusu ve gençlerimiz istediklerini alıp yiyebilsin ve giyebilsinler. hepsi bizim yavrularımız . düşüncesi ne olursa olsun vatana ihanet dışın da tabi.
  • Kocasolak Kocasolak 33 dk önce
    Apartman yönetimlerinin kurulmasına ve adaletin sağlanmasına yönelik işler HUKUKZ okuyan gençlere verilebilir. Millet birbirini yemeden.
  • AliAli39 dk önce
    Destekliyoruz. Eğitim sisteminde güzel şeyler de oluyor.
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