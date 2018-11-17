Öğrencilere büyük müjde! Devlet 4 Bin 809 TL verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu üniversitelilere yaz döneminde asgari ücretle iş müjdesi hayata geçti. Yükseköğretim öğrencileri, 3 ay toplum yararına çalışmalara katılıp, asgari ücret alabilecek.

4 bin 809 lira alınacak

Türkiye İş Kurumu, Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Yönetmeliğe 'Yükseköğretim öğrencilerine yönelik Toplum Yararına Programlar (TYP) uygulaması' eklendi. Açıköğretim, yüksek lisans, doktora öğrencileri hariç yükseköğretim öğrencilerine, çalışma hayatıyla tanışmaları için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarıyla TYP uygulanacak. Katılımcılar, TYP'lerden en fazla 3 ay yararlanacak. Toplam olarak üç ay çalışan bir öğrenci 4 bin 809 lira alabilecek.

Nasıl hesaplanacak?

Programlar, 'doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kurumların kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi' gibi toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak. Katılımcıya, günlük asgari ücret üzerinden katıldığı gün kadar ödeme yapılacak.