Öğrenciler, kuşlar için kuş evleri tasarladı

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencileri arasında kuş evi tasarım yarışması düzenlendi. Birbirinden güzel tasarımlar arasında birinciliği, Mimarlık Fakültesi öğrencisi Enise Keleş’in yaptığı kuş evi kazandı.

Doğayı ve canlıları korumak, insanlara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen Kuş Evi Tasarım Yarışmasına Sare Hatun, Gülbahar Hatun, Münür Özkurt, Doğu Karadeniz ve Yomra Kanuni Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri katıldı. Birbirinden güzel tasarımların yer aldığı yarışmada jüri üyeleri seçim yaparken oldukça zorlandı. Yapılan oylama sonunda Doğu Karadeniz Yurdunda kalan Mimarlık Fakültesinde öğrenimini sürdüren Enise Keleş’in yaptığı kuş evi tasarımı birinci seçildi. Keleş’in tasarımı, gelecek hafta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlülüğünde yapılacak olan Türkiye Finalinde yarışacak.

Canan Akar’ın ikinciliği, Zeynep Aslan’ın tasarımının ise üçüncü olduğu yarışmanın ardından rengarenk boyanmış, birbirinden güzel görünümlü bütün kuş evleri, yurt bahçelerindeki ağaçlara monte edildi. İl Müdürü Birdal Öztürk, diğer canlılar ve insanların kopmaz bağlarını daha da güçlendirmeyi amaçlayan projeyi çok önemsediklerini kaydederken, Yurt Hizmetleri Müdürü Halit Yılmaz da, “Kuşlara barınak yapıp, onların cıvıl cıvıl seslerini daha yakından duymak, öğrencilerimiz için de yoğun ders programları arasında stres atmak için oldukça faydalı oluyor. Gençlerimizin doğayı, diğer canlılara olan sevgisi ve verdikleri önemi memnuniyetle takip ediyoruz. Kuş evleri sayısının daha da artması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.