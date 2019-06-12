0553 313 94 23

Öğrenciler kendi gübresini kendisi üretiyor

Rize’nin Güneysu ilçesinde başlatılan projeyle öğrencilerin kendi gübrelerini kendisinin üretmesi hedefleniyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:43
Öğrenciler kendi gübresini kendisi üretiyor

Rize’nin Güneysu ilçesinde başlatılan projeyle öğrencilerin kendi gübrelerini kendisinin üretmesi hedefleniyor.


Güneysu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından israfı önlemek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Kırmızı California Solucanı il ilk gübre yatağı ve solucan maması hazırlandı.


Güneysu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için ‘Üretirken dünyayı tüketirken kendini koru’ sloganı ile solucan gübresi ve solucan maması üretimine başlanıldı. Bu kapsamda bugüne kadar 530 adet Kırmızı California Solucanı ile ilk gübre yatağı ve solucan maması hazırlandı.


Etkinlik sonucunda elde edilecek olan solucan gübresi öğrenciler tarafından daha önceden hazırlanmış olan uygulama bahçesindeki bitkilere verilecek üretim kontrol edilecek. Öğrenciler böylelikle kendi gübrelerini kendileri üretmiş olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaman İlçe Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açılışı yapıldı
    1. Kaman İlçe Halk Eğitim Merkezinde yıl..
    2. Yıldırım’dan flaş çağrı! ‘Geçmişine..
    3. Vali Akın, halk gününde vatandaşı..
    4. Kadınlar UPS ile ihracata yelken açıyor
    5. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Binali..
    6. AB genişlemede görüş ayrılıkları yaşıyor
    7. Avrupa Şampiyonu güreşçiye mehterli..
    8. Bostancı’da mahalle hayrı yapıldı
    9. Aziz Ukşal Yıldızlar Taekwondo İl..
    10. Çorum’da osmanlı döneminde yapılan..
    11. Öğrenciler kendi gübresini kendisi..
    12. Cinayete intihar süsü vermek..
    13. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    14. Orman köylülerine hibe desteği ne zaman?
    15. İguanayı papağan gibi omzunda..
    16. Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası..
    17. 2018 yılında 426 bin 106 kişi hayata..
    18. Şişli’de banka takipli gasp
    19. Balıkesirli Alperen Uysal vatani..
    20. Şehidin son paylaşımı yürek burktu!
    21. Akıllı küpeyle hayvancılıkta dijital..
    22. Engelli bilek güreşçisi yılın sporcusu..
    23. 35 bin lirasını kaybettiren ortağını..
    24. Sarıgöl’de tarım işçilerinin ücretleri..
    25. Tarihi değeri olan iki Tevrat kitabı..
    26. "Kentsel dönüşümde 3 temel kriterimiz..
    27. TOKİ Hatay Altınözü konutları kura..
    28. Altay’da transfer yasağı şoku
    29. Polis ekiplerinden okul çevrelerine..
    30. GRAFİKLİ - Libya'nın başkenti Trablus..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!