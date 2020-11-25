Öğrenciler hatim okudu! Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmancık İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Yalçın için hatim okudu. Yalçın’ın Osmancık Şehitliği’ndeki kabri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından da ziyaret edildi. Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, Aybüke olmadan bir Öğretmenler Günü’nün daha geldiğini, bu özel günlerin kendisini çok üzdüğünü söyledi.