Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sessiz başladı. Korona virüs salgını nedeniyle çocuklar evde kalınca törenler dolayısıyla öğretmenler okullara geldi. 23 Nisan kutlamaları için okula gelen öğretmenlere seslenen Başak Koleji Yönetim Kurulu Temsilcisi Alp Ayaydın öğrencilerin bayramını kutlayıp bu süreçte uzaktan ve online eğitimi en iyi şekilde sürdüren öğretmenlere teşekkür etti.

Alp Ayaydın öğretmenlere yaptığı konuşmada ‘Okulların ara tatilinin bir hafta önceye alınması ve Avrupa’da yaşanan gelişmeleri dikkate alarak sanal sınıf uygulamasını 16 Mart pazartesi hizmete açan Türkiye’nin ilk kurumu olduk. Sanal sınıf uygulamasını göstermelik yapmadık. Program çerçevesinde haftada 16 saat evlerden evlere yayın yaptık. Sizler okulun tahtasını sırasını alıp, dijital ortamda evlere taşıdınız. Uzaktan eğitim konusunda Türkiye’nin birçok kurumundan övgüler aldık. Nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verdik. Sizlere velilerimiz ve çocuklarımız adına minnettarım. Türkiye’ye uzaktan eğitimin nasıl yapılacağı konusunda ders verdiniz’’ dedi.

Başak Koleji TV’yi de yayın hayatına soktuklarını belirten Ayaydın ‘ Belgesellerden, sinemaya, çizgi filmlerden, sağlık programlarına, atölye çalışmalarından, sanat ve akademi programlarına kadar 24 saat kesintisiz yayın yapıyoruz. Sanırım Türkiye’nin 24 saat bu şekilde yayın yapan tek kolej kanalıyız” dedi.

Bugüne kadar hep ilkleri yaptıklarını belirten Ayaydın, çok yakında Online test ve Online deneme hizmetlerini de yayına koyacaklarını belirtti.