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Öğrenciler atıkları sanat eserine dönüştürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından atık maddelerden yapılan eserler sergilendi.

07 Mart 2019 Perşembe 14:39
Öğrenciler atıkları sanat eserine dönüştürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından atık maddelerden yapılan eserler sergilendi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde sergi düzenlendi. İnegöl Kaymakamlığı himayesinde yürütülen projeye bağlı tasarlanan ürünlerin ziyaretçilere sunulduğu sergiye İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, projeye destek veren okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ, “Sıfır atık projesi kapsamında biz de okul olarak bir katkıda bulunalım istedik. Zaten artık materyallerle çalışmayı seven bir kurumuz. Meslek lisesi de olmamız hasebiyle okulumuz çocuk gelişimi, grafik alanı ve büro yönetimi alanları artık materyallerden ve atılacak çöplerden bir sergi hazırladık. 5 yüz ’ün üzerinde burada çocuklarımızın yaptığı eserler bulunuyor. Öğrencilerimizin son 3 ay içerisinde ki ders ünitelerinde yer alan çalışmalardan oluştu sergimiz. Zaten derste yapacağı şeyi yaptı çocuk bizde bunu sergiye dönüştürdük. Sergimiz okulumuzda 10 gün boyunca açık kalacaktır. 580 öğrencimiz toplamda bu serginin oluşturulmasında katkı sundular. Öğrencilerime ve öğretmenlerime emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Hiçbir şey çöpe atılmasın


Sergide ürün yapan öğrenciler ise, “Gereksiz gibi görünen eşyaları sıfır atık projesi kapsamanda yeni eserlere dönüştürdük. Hiçbir şey çöpe atılmasın. Sergilenen eserlerimiz ortaya çıksın. Bu çalışmalarla insanların bir şeyleri çöpe atmak yerine geri dönüştürmeleri gerektiğine dikkat çekmek istedik” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:39
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