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Ekonomi Öğrenciler arı gibi çalıştı, ciro katlandı
Ekonomi

Öğrenciler arı gibi çalıştı, ciro katlandı

Arı gibi çalışarak elektrik elektronik, inşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan teknoloji ile metal teknolojisi alanında üretim yaparak, kurumların ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler, Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin cirosunu 700 bin liradan 6 milyon 100 bin liraya yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 19:58:00 -
Öğrenciler arı gibi çalıştı, ciro katlandı

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde arı gibi çalışan öğrencilerin üretimi sayesinde okulun cirosu katbekat arttı.

Okulun 10, 11 ve 12. sınıfında okuyan 50 öğrenci, 17 öğretmen gözetiminde, elektrik elektronik, inşaat teknolojisi, mobilya ve iç mekan teknoloji ile metal teknolojisi alanında üretim yaparak, kurumların ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlıyor ve gelir elde ediyor. Teorik eğitimlerini sürdürürken okulun atölyesinde sıra, masa, ofis mobilyası, basketbol potası, tenis masası, kütüphane dolabı üreten, okullara elektrik tesisatı ve güvenlik kamerası kurulumu yapan, boya badana ve her türlü inşaat işlerini yürüten öğrenciler, mesleki tecrübe kazanıyor. Okulun geçen yıl 700 bin lira olan cirosu, bu yılın ilk 10 ayında 6 milyon 100 bin liraya ulaştı.

"İhtiyacımız olan ara insan gücünü temin etmek istiyoruz"

Okulun Müdürü Oktay Balıkçı, 1870'te yapımı tamamlanan okulun Türkiye'nin en eski meslek liselerinden biri olduğunu belirterek, okulun döner sermayesinin de 1959'dan bu yana aktif olduğunu söyledi. Balıkçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in destekleriyle güzel çalışmalar yapmaya başladıklarını ifade etti. Okullarında yaptıkları üretimin aynı zamanda öğrencilerin mesleki eğitimde daha çok uygulama yapmaları ve daha iyi öğrenmeleri anlamına geldiğini dile getiren Balıkçı, öğrencilerin ayda ortalama 3 bin lira gelir elde ettiğini söyledi. Balıkçı, ülkenin son dönemde teknoloji anlamında çok ileri seviyede çalışmalar yaptığına işaret ederek, meslek liseleri olarak bu gelişmeye katkı sunmak istediklerini belirtti. "Öğrencilerimize daha çok uygulama yaptırarak ihtiyacımız olan ara insan gücünü temin etmek istiyoruz" diyen Balıkçı, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında pota ve tenis masası da ürettiklerini kaydetti. Balıkçı, "Öğrencilerimiz kendilerini geliştirdi. Şu an her biri piyasada bir iş yerinde çalışabilecek seviyeye geldi" ifadelerini kullandı.

"Burası fabrika gibi"

Öğrencilerden Serhat Tokalı, hem derslere hem de sınavlara girdiklerini, aynı zamanda atölyede çalışıp, üretip gelir de elde ettiklerini belirtti. Tokalı, "Burası fabrika gibi. Kazancımla, aileme yük olmuyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Mezun olduktan sonra metal atölyesi kurmayı düşünüyorum" diye konuştu.

İlknur Ay da ürettikleri potaları köy okullarına götürerek, çocukları mutlu ettiklerini belirtti. Ayda 3 bin lira gelir elde ettiğini dile getiren Ay, "Kazancımın hem bana hem de aileme katkısı oluyor. Çok istediği tableti alarak kardeşime sürpriz yapmak istiyorum" dedi.

Ebru Gulan da metal bölümünde kendini geliştirmek istediğini anlatarak, "Hedefim yerli arabamızın üretildiği fabrikada çalışmak. Bize katkı veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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