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Öğrenciden gören ve konuşan şapka

Samsun’da 8.

05 Nisan 2019 Cuma 17:13
Öğrenciden gören ve konuşan şapka

Samsun’da 8. sınıf öğrencisi Semih Eren Özen, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla “gören ve konuşan bir şapka” yaptı.


Özel Samsun Final Okulları öğrencisi Semih Eren Özen arkadaşlarıyla buluşmaya giderken tramvaya binmeye çalışan görme engelli bir bireye rastladığını ve bu kişinin bazı zorluklarla karşılaştığını söyledi.


TUBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri kapsamında Yazılım alanında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Çağlar Turgut rehberliğinde bir çalışma yapan Semih Eren Özen araştırmaları sonucunda bir şapka yapmaya karar verdi. Semih Eren Özen daha önceden görmüş olduğu görme engelli bireyi de hatırlayarak 2 haftada yapmış olduğu projede görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladı.


Bu projesinde arduino sistemini ve kod bloklarını kullanan Semih Eren Özen, şapkasına eklediği kulaklık, şarj edilebilir pil, yağmur sensörü ve dört tane ultrasonik sensör ile görme engelli bireyleri etrafında çarpabilecek nesnelere yaklaştığında sesli bir şekilde uyarıyor.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:13
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