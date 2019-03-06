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Öğrenci yurdunda skandal! Öğrenciyi zorla tuvalete soktu sonrası korkunç

Yurt müdürü tarafından darp edildiğini ifade eden ortaokul öğrencisi M.E.S, "Hoca bana 'Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem' dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı ve yumruk vurdu" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:37
Öğrenci yurdunda skandal! Öğrenciyi zorla tuvalete soktu sonrası korkunç

Antalya'da bir özel öğrenci yurdunda kalan ortaokul öğrencisinin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi. Öğrenci, "Hoca bana 'Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem' dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı" dedi.

Olay Aksu ilçesinde bulunan özel bir yurtta meydana geldi. İddiaya göre ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan Celal Sönmez Ortaokul öğrencisi M.E.S, okulda müdür olarak görev yaptığı iddia edilen Mustafa G.'ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmen çocuğa kızarak, parasının nasıl kaybolduğunu sordu.

Yine iddiaya göre müdür Mustafa G. daha sonra M.E.S'yi alarak "Seni kameralar önünde dövmem" diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Durum üzerine M.E.S. ablasını arayarak durumu anlattı. Okula gelen abla, kardeşini alarak önce hastaneden darp raporu aldı daha sonra ise Aksu Polis Karakoluna giderek Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Öte yandan çocuğun vücudunda bulunan morluklar ise dikkatlerden kaçmadı.

"Böyle bir eğitimci olamaz"

Kardeşinin bir yıldır aynı yurtta kaldığını ifade eden Güner S, "Bir yıldır dayağa maruz kalmış, şiddete uğramış, tehdit edilmiş. Artık çocuk son evreye gelmiş. Akşam ağlayarak bizi aradı. Biz de hemen hastaneye giderek darp raporu alarak polis karakolunda şikayetçi olduk. Bütün çocuklar aynı şiddete maruz kalmış. Biz kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Kardeşimi önce tuvalete götüreceğini söylemiş. Sonra orada dövmüş. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi.

"Beni dövecek mi diye korkuyordum"

Şiddete maruz kalan 13 yaşındaki M.E.S. ise, "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Beni dövecek mi diye korkuyordum. Hoca bana 'Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem' dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Burada benim boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı. En son dün benim param kayboldu. Ben de hocanın yanına gittim. Bana yine seni kameralar önünde dövmem dedi. Sonra kafama 4-5 kez vurdu. Sonra ben koltuğa oturdum. Kalkarsan seni döverim dedi. Zaten yurttaki bütün kameralar izlense orada neler olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:37
  1. Celal Sönmez
  2. Antalya
  3. Polis
  4. Tokat
  5. Aksu
  6. Celal Sönmez Ortaokul

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