Öğrenci yurdunda korkunç olay! Önce eşarbını, sonra da kollarını kaptırdı Batman'da bulunan Süveybe Ana Kızı Öğrenci Yurdu'nda çalışan engelli personel Sevda Doğru, ütü yaptığı bantlı silindir ütü makinesine önce eşarbını sonra kollarını kaptırdı.

Batman'da kız öğrenci yurdunda çalışan Sevda Doğru (26), ütü yaptığı bantlı silindir ütü makinesine önce eşarbını sonra kollarını kaptırdı. Doğru, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Acı olay, saat 09.30 sıralarında Süveybe Ana Kızı Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta çalışan engelli personel Sevda Doğru, çamaşırhanedeki bantlı silindir ütü makinesinde ütü yapmaya başladı. Ancak bu sırada başındaki eşarbın bir ucu silindire dolandı. Doğru, can havliyle 2 eliyle aşarbını çıkartmak istedi. Ancak elleri de silindire kapıldı. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Yurt çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Doğru'nun cansız bedenini, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırdı.

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