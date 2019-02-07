Öğrenci velisi öğretmeni bıçakladı! Kırıkkale'de okul bahçesinde öğrenci velisi ile öğretmen arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda öğrenci velisinin öğretmeni bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Kırıkkale'de, öğrenci velisi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen öğretmen hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K, okulun bahçesinde öğrenci velisi Mehtap Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gözaltına alındı Kavgaya dönüşen olayda Mehtap Ö'nün, bıçakla Yüksel K'yi yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan öğretmen, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı, Mehtap Ö. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.