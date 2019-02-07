Öğrenci velisi öğretmeni bıçakladı!
Kırıkkale'de okul bahçesinde öğrenci velisi ile öğretmen arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda öğrenci velisinin öğretmeni bıçakla yaraladığı iddia edildi.07 Şubat 2019 Perşembe 16:47
Kırıkkale'de, öğrenci velisi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K, okulun bahçesinde öğrenci velisi Mehtap Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Gözaltına alındı
Kavgaya dönüşen olayda Mehtap Ö'nün, bıçakla Yüksel K'yi yaraladığı öne sürüldü.
Yaralanan öğretmen, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı, Mehtap Ö. gözaltına alındı.
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