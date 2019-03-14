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Öğrenci servisinde iğrenç olay! Polis harekete geçti

Edirne'de ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan servis şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.

14 Mart 2019 Perşembe 18:03
Öğrenci servisinde iğrenç olay! Polis harekete geçti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü gözaltına alındı.

Okul müdürü suç duyurusunda bulundu

Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan İ.C.'nin araçta bulunan ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Kız öğrencinin durumu okul müdürüne bildirdikten sonra servis şoförü İ.C hakkında cinsel taciz suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.

Şoför gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.C. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.C emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:03
  1. Edirne
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Uzunköprü
  4. Uzunköprü Adliyesi
  5. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü

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