Öğrenci servisinde iğrenç olay! Polis harekete geçti Edirne'de ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan servis şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü gözaltına alındı. Okul müdürü suç duyurusunda bulundu Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan İ.C.'nin araçta bulunan ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Kız öğrencinin durumu okul müdürüne bildirdikten sonra servis şoförü İ.C hakkında cinsel taciz suçlaması ile suç duyurusunda bulundu. Şoför gözaltına alındı Yürütülen soruşturma kapsamında İ.C. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.C emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

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