  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Öğrenci servisi uçuruma düştü! 14 yaralı
Yerel

Öğrenci servisi uçuruma düştü! 14 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Konya'nın Hadim ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi uçuruma düştü. Kazada 13 öğrenci ve minibüs sürücüsü olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dedemli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dedemli Mahallesi'nden lise öğrencilerini Gezlevi Mahallesindeki Korualan Anadolu Lisesine taşıyan İ.Y. idaresindeki 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 13 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bozkır ve Hadim Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 öğrenci hava ambulansı ile 3 öğrenci ise kara ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!
Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!

Sosyal Medya

Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!

ME-NOVA’dan sigorta bilincini erken yaşta kazandıran eğitim modeli
ME-NOVA’dan sigorta bilincini erken yaşta kazandıran eğitim modeli

Ekonomi

ME-NOVA’dan sigorta bilincini erken yaşta kazandıran eğitim modeli

İstanbul'da tramvay seferlerini durduran kaza
İstanbul'da tramvay seferlerini durduran kaza

Gündem

İstanbul'da tramvay seferlerini durduran kaza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!
Gündem

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerb..
Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!
Aktüel

Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!

Karar gazetesi solcuya köşe verdi, adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor. Solcularla iş tutarsanız böyle rezil olursunuz işte... ..
Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması
Ekonomi

Irak'ta önemli açıklamalar! Bakan Fidan: İki ülke tarihinde bir ilk! Türkiye - Irak arasında su anlaşması

Irak'ta önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atıla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23